СЕГОДНЯ 15:32 2019-10-29T16:04:30+03:00

В Надым доставили подозреваемого в убийстве двух женщин и ребенка Фото: pixabay.com

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На Ямале возобновили расследование двух уголовных дел по особо тяжким преступлениям, совершенным 19 лет назад. Оно было приостановлено в связи с неустановлением личности подозреваемого, пояснили в СУ СКР по ЯНАО.

В Надыме в июле 2000 года в квартире были обнаружены два тела со следами насильственной смерти. Неизвестный убил женщину 1972 года рождения и ее шестилетнего сына. Спустя несколько месяцев – в октябре 2000 года в другой квартире при схожих обстоятельствах обнаружено тело еще одной молодой женщины.

Спустя 19 лет личность причастного к преступлению удалось установить. Злоумышленником оказался бывший житель Надыма 1978 года рождения.

- Мужчина доставлен на территорию Ямало-Ненецкого автономного округа для проведения следственных действий. С учетом добытых по делу доказательств злоумышленник признает свою вину и сотрудничает со следствием, - сообщила старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ СУ СКР по ЯНАО Елена Демьянова.

ИСТОЧНИК KP.RU