СЕГОДНЯ 15:00 2019-10-29T15:07:50+03:00

В Пуровском районе двое юношей попались на краже инструментов из гаражей Фото: 89.мвд.рф

В полиции они признались в серии преступлений

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В Пуровском районе задержали двоих молодых местных жителей по подозрению в серии краж из гаражей. 25 октября в полицию обратилось шесть жителей поселка Пуровск с заявлениями о том, что кто-то, срывая навесные замки, обчистил гаражи. Неизвестные вынесли различные электроинструменты. Ущерб составил более 110 000 рублей.

В течение суток правоохранители установили личности подозреваемых в совершении серии краж. Ими оказались жители Тарко-Сале 2001 и 2002 годов рождения. Юноши уже попадали в поле зрения сотрудников полиции и состояли на профилактических учетах. В настоящее время они нигде не учатся, не работают. В полиции задержанные дали признательные показания, оформлены протоколы явок с повинной. Похищенное имущество выдали добровольно, сообщает УМВД России по ЯНАО.

Со слов злоумышленников украденные электроинструменты они собирались продать, вырученные за это деньги потратить на личные нужды.

На них завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище».

Со старшего подельника взяли подписку о невыезде, его товарищ дал обязательство о явке. Расследование уголовного дела продолжается, полицейские устанавливают возможную причастность задержанных к совершению на территории района аналогичных преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU