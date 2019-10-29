В Новом Уренгое временно погас Вечный огонь

СЕГОДНЯ 14:44 2019-10-29T14:45:43+03:00

Горожан просят не подпускать детей к месту ремонтных работ

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На Площади Памяти в Новом Уренгое на несколько дней погас Вечный огонь. Его отключили 28 октября, сообщили в администрации города.

- Газоснабжение памятника будет приостановлено временно, - объяснили в мэрии. Отключение Вечного огня связано с проведением ремонтных работ оборудования.

По информации АО «НОВО-УРЕНГОЙМЕЖРАЙГАЗ», причина отключения – замена оборудования для управления горелкой. В ходе ремонта будет демонтировано основание звезды, из которой идет огонь. Для этого на площади будет работать автокран.

Ремонт завершится 1 ноября. В 17.00 Вечный огонь планируют вновь зажечь. Власти Нового Уренгоя обратились к горожанам с просьбой соблюдать осторожность и не подпускать детей к месту проведения ремонтных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU