2019-10-29T14:18:16+03:00
Общество

Личность вандала, сломавшего качели в новом парке Ноябрьска, установили

Платить за ремонт будут сам хулиган
Анна Полякова
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Личность вандала, сломавшего качели в новом парке Ноябрьска, установили Фото: Администрация НоябрьскаЛичность вандала, сломавшего качели в новом парке Ноябрьска, установили Фото: Администрация Ноябрьска
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Видеонаблюдение помогло определить вандала, изуродовавшего аттракционы в городском парке Ноябрьска, который открылся только 12 октября. После игр хулигана у одной из скамеек-качелей оборваны цепи, а детский батут оторвался от креплений.

На записи видно, что на игровом комплексе, который предназначен для малышей – «развлекается» взрослый мужчина. Службы уже установили его личность. Сейчас ведется расследование. Оборудование будет исправлено за счет средств нарушителя, сообщили в администрации города.

Как рассказал директор Единой дежурно-диспетчерской службы Линар Минибаев, сегодня фактически вся территория городского парка охвачена видеонаблюдением. Данная система модернизируется и дальше. Современное оборудование отличает высокая четкость картинки. Видеосигнал поступает в ЕДДС. Еще одна задача этой структуры - вести запись и формировать архив. Именно эти меры помогли быстро установить личность нарушителя.

Напомним, в обновленном городском парке после реконструкции появились новые аттракционы, всесезонные горки, качели и фотозоны. Каждый день территорию парка патрулируют добровольцы. Кроме того, для обеспечения порядка здесь установлены 18 видеокамер, а до конца 2019 года установят еще 12.

ИСТОЧНИК KP.RU

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