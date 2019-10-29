В Тазовском судят грубиянку, унизившую полицейских

СЕГОДНЯ 13:56 2019-10-29T13:58:01+03:00

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В Тазовском ждет суда 36-летняя женщина, публично оскорбившая полицейских. Инцидент произошел около 7 часов 23 августа 2019 года. В поселке Тазовский участковый уполномоченный на территории школы-интерната заметил женщину, которая вела себя неадекватно.

- Состояние пьяной местной жительницы оскорбляло человеческое достоинство и общественную нравственность, - отметили в СУ СКР по ЯНАО.

Невменяемую даму доставили в районную больницу для прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Однако она была крайне недовольна законными действиями сотрудников правоохранительных органов. Нетрезвая северянка обматерила полицейских, унизив честь и достоинство представителей власти, находящихся при исполнении своих должностных обязанностей.

Во время предварительного следствия женщина признала свою вину и раскаялась. Тем не менее, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU