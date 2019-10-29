2019-10-29T13:42:21+03:00
Общество

У ноябрьских медиков появится новый реанимобиль

Кроме медицинского оборудования, в спецмашине есть умывальник
Анна Полякова
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У ноябрьских медиков появится новый реанимобиль Фото: Администрация НоябрьскаУ ноябрьских медиков появится новый реанимобиль Фото: Администрация Ноябрьска
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В распоряжение скорой медицинской помощи Ноябрьска прибыл новый реанимобиль класса «С». Спецмашина оснащена всем необходимым для оказания экстренной медицинской помощи и проведения расширенной реанимации детям, взрослым, беременным женщинам.

В комплектацию «Газели» входят дефибриллятор, аппарат искусственной вентиляции легких, акушерский набор, глюкометр, компрессорный небулайзер, и другое сложное оборудование, предназначенное для спасения людей, в том числе после чрезвычайных ситуаций.

Кроме медицинского оборудования, в спецмашине есть умывальник с автоматической подачей воды, удобные современные носилки, яркое светодиодное освещение, термоодеяло.

В город спецмашина поступит уже в ближайшие дни. Она предназначена для бригад скорой медицинской помощи, которые будут дежурить на Карамовском посту.

Реанимобиль приобретен за счет средств регионального бюджета в рамках проекта «Безопасность дорожного движения». Такой автомобиль уже есть у Тарко-Салинской ЦРБ, а вскоре появится еще в трех больницах Ямала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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