У ноябрьских медиков появится новый реанимобиль
В распоряжение скорой медицинской помощи Ноябрьска прибыл новый реанимобиль класса «С». Спецмашина оснащена всем необходимым для оказания экстренной медицинской помощи и проведения расширенной реанимации детям, взрослым, беременным женщинам.
В комплектацию «Газели» входят дефибриллятор, аппарат искусственной вентиляции легких, акушерский набор, глюкометр, компрессорный небулайзер, и другое сложное оборудование, предназначенное для спасения людей, в том числе после чрезвычайных ситуаций.
Кроме медицинского оборудования, в спецмашине есть умывальник с автоматической подачей воды, удобные современные носилки, яркое светодиодное освещение, термоодеяло.
В город спецмашина поступит уже в ближайшие дни. Она предназначена для бригад скорой медицинской помощи, которые будут дежурить на Карамовском посту.
Реанимобиль приобретен за счет средств регионального бюджета в рамках проекта «Безопасность дорожного движения». Такой автомобиль уже есть у Тарко-Салинской ЦРБ, а вскоре появится еще в трех больницах Ямала.
ИСТОЧНИК KP.RU