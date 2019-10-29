Новые ледоколы-близнецы прошли подготовку к зимнему сезону в Арктике

СЕГОДНЯ 13:22 2019-10-29T13:23:51+03:00

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Ледоколы «Александр Санников» и «Андрей Вилькицкий» получили официальное заключение о прохождении ледовых испытаний, которые длились два дня, сообщили в правительстве ЯНАО. Сверхмощные суда-близнецы, работающие в районе нефтеналивного терминала «Ворота Арктики», прошли проверку в естественной среде на «ледовом полигоне» в районе мыса Трехбугорный.

Ледопроходимость судов оценена как высокая. «Санников» и «Вилькицкий» преодолевали носом ровный однолетний лед, снежно-ледяную кашу, а также демонстрировали маневренность в торосах и в сплошном льду. Ледоколы подтвердили характеристик, заявленные на заводе-изготовителе.

Современные ледоколы «Газпром нефти» построены для обеспечения круглогодичных поставок нефти с Новопортовского месторождения на мировой рынок. Близнецы выполняют и ледокольную проводку танкеров, швартовные и погрузочные работы, буксировку судов, пожаротушение, помощь при проведении спасательных операций.

ИСТОЧНИК KP.RU