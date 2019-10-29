СЕГОДНЯ 12:34 2019-10-29T12:44:10+03:00

Самолет во время посадки в Новом Уренгое столкнулся с птицей Фото: пресс-служба аэропорта Новый Уренгой

Судно получило повреждения и от полетов отстранено

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Самолет авиакомпании «Ямал» при посадке в аэропорту в Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа столкнулся с птицей. ЧП произошло 29 октября при выполнении рейса ЛА-90 из Москвы (Домодедово).

- После посадки в аэропорту назначения на пробеге по взлётно-посадочной полосе произошло столкновение воздушного судна с птицей. Воздушное судно Sukhoi Superjet отстранено от дальнейших полетов, - пояснили в пресс-службе авиаперевозчика.

По рассказам очевидцев, приближающийся самолет не заметила чайка. Она и стала причиной случившегося инцидента.

В момент происшествия на борту находились 73 пассажира и четыре члена экипажа. Как сообщили в АК «Ямал» никто из них не пострадал.

- По предварительным данным, в результате инцидента поврежден носовой обтекатель метеолокатора воздушного судна, - рассказали в Уральском СУ на транспорте в СУ СКР.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Для расследования обстоятельств инцидента создана специальная комиссия.

ИСТОЧНИК KP.RU