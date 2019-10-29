Ямальская школьница стала победителем конкурса «Инженерный резерв России»

СЕГОДНЯ 11:33 2019-10-29T11:34:27+03:00

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Одинадцатиклассница Арина Голотвина стала серебряным призером финала Всероссийского конкурса «Инженерный резерв России». Он состоялся в МДЦ «Артек». Проект ученицы Новопортовской школы-интерната им. Л. В.Лапцуя «Система пропускного контроля на базе мобильного приложения» получил высокую оценку жюри и завоевал диплом II степени в номинации «Функциональное программирование».

- На смене мы научились представлять наши проекты: от формирования концепции до защиты. Я довольна, что моя работа получила такую высокую оценку жюри, – говорит победительница.

Финалистка отметила, что победить ей во многом помогли специальные занятия по робототехнике, которые проходят в ямальских школах в рамках проекта «Класс точных наук».

- Арина сумела не только получить знания по интересующему её направлению, но и воплотить их в проект, достойно защитить его на всероссийском уровне и доказать всем, что школьный возраст – не помеха для полёта инженерной мысли, – поделилась замдиректора по внеклассной работе школы-интерната Елена Брик.

Организатором мероприятия традиционно выступила Школа инженерного резерва – центр дополнительного образования Тюменского индустриального университета. К слову, победители и призёры конкурса получат до 10 баллов к результатам ЕГЭ, если выберут этот университет для поступления. Кроме того, имена всех участников будут занесены в базу талантливой молодёжи России.

ИСТОЧНИК KP.RU