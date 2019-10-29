2019-10-29T11:22:27+03:00
Происшествия

В аэропорту Сабетты в термосе пассажира обнаружили наркотики

Молодой человек отделался административным наказанием
Анна Полякова
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В аэропорту Сабетты в термосе пассажира обнаружили наркотики Фото: утурфо.мвд.рфВ аэропорту Сабетты в термосе пассажира обнаружили наркотики Фото: утурфо.мвд.рф
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У 19-летнего пассажира рейса «Москва – Сабетта» сотрудники транспортной полиции Ново-Уренгойского линейного отдела МВД России обнаружили наркотики.

В аэропорту ямальского поселка при прохождении послеполетного досмотра в термосе нашли подозрительный бумажный сверток. Он был спрятан в нижнем отсеке термоса, который парень нес в кармане своей сумки.

Эксперты проверили содержимое свертка и установили, что в нем находится наркотическое вещество, произведенное синтетическим способом и являющееся производным опасного запрещенного вещества «N-метилэфедрона».

19-летний молодой человек рассказал правоохранителям, что приобрел наркотик в одном из магазинов в Уфе. Молодой человек отделался административным наказанием по статье о незаконном обороте наркотиков в связи с малым весом зелья, сообщает пресс-служба УТ МВД России по УрФО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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