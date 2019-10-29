2019-10-29T09:43:57+03:00
Общество

В ямальских школах появятся емкости для раздельного сбора мусора

Контейнеры выглядят стильно и приучат детей сортировать бумагу и пластик
Анна Полякова
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В ямальских школах появятся емкости для раздельного сбора мусора Фото: пресс-служба Уральского федерального университетаВ ямальских школах появятся емкости для раздельного сбора мусора Фото: пресс-служба Уральского федерального университета
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Студенты Уральского федерального университета (УрФУ) из Екатеринбурга помогут учащимся Ямала установить в школах емкости для раздельного сбора мусора.

Сортировать мусор предложили второкурсники УрФУ. Своим опытом они решили поделиться с активными ребятами из других регионов России и стран. В своем вузе подобные емкости пользуются популярностью. Контейнеры для раздельного сбора мусора выглядят стильно и помогут учащимся избавиться от бумаги и пластика.

- Емкости для распределения мусора сейчас есть во многих городах. Их становится больше. Но они не нужны, если не обучать сортировать бумагу, пластик и другой мусор с самого детства, — отмечают в вузе.

Встреча с юными представителями ЯНАО состоится во время зимних каникул на «Тест-драйве в Уральском федеральном», рассказали в пресс-службе университета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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