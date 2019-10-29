Переправа через Обь продолжает работать

СЕГОДНЯ 08:59 2019-10-29T09:02:45+03:00

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Переправа Салехард – Лабытнанги 29 октября продолжает работать в штатном режиме. На линии пять паромных составов. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа.

Напомним, на прошлой неделе ведомство анонсировало закрытие главной переправы ЯНАО. Предполагалось, что она остановит работу до следующего сезона уже в ночь с 27 на 28 октября. Однако пока погода позволяет – паромы будут ходить.

Тем не менее, ямальцам рекомендуют перед запланированной поездкой через Обь удостовериться в работе переправы, поскольку из-за нестабильной погоды она может закрыться в любой момент.

Когда паромы перестанут ходить, для перевозки пассажиров между городами задействуют вертолеты. Как только позволят ледовые условия, на линию выйдут суда на воздушной подушке «Нептун 23».

Информация о работе паромов доступна по круглосуточным телефонам диспетчерской: +7 (34992) 5-17-03, +79124204046.

ИСТОЧНИК KP.RU