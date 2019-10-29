На трассе Сургут-Салехард легковушка попала под фуру

СЕГОДНЯ 08:48 2019-10-29T08:50:18+03:00

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На ямальской трассе легковой автомобиль влетел под большегруз. ДТП случилось утром 28 октября на 456 километре автодороги Сургут-Салехард.

Водитель Лады на встречке столкнулся с автомобилем MAN. Как сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО, Мужчина за рулем легковушки не учел скорость, особенности и состояние машины, дорожные и метеорологические условия. В результате он не справился с управлением, выехал на встречную полосу. С различными травмами его госпитализировали в больницу.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 15 ДТП, в результате которых травмирован один человек. С начала 2019 года в 3795 зарегистрированных ДТП погибли 24 человека и 455 травмированы, в их числе 56 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU