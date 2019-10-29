2019-10-29T08:37:52+03:00
Общество

В Пуровском районе подвели итоги пожароопасного периода 2019 года

Последнее ЧП в лесу ликвидировали 17 августа
Анна Полякова
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В Пуровском районе подвели итоги пожароопасного периода 2019 года Фото: 89.mchs.gov.ruВ Пуровском районе подвели итоги пожароопасного периода 2019 года Фото: 89.mchs.gov.ru
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В Пуровском районе в 2019 году зарегистрировано 49 природных пожаров на площади 1 044 гектара. Итоги опасного сезона подвели на заседании районной комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое провел глава территории Андрей Нестерук.

В этом году впервые был введён видеомониторинг в населённых пунктах, подверженных угрозе лесных пожаров – Харампуре и Халясавэе, обновлены системы оповещения и запасы инвентаря, сообщили в администрации района.

Сотрудники лесничества, полиции и казачества 266 раз выходили в профилактические рейды. Первый лесной пожар зафиксирован 06 июня, последний – 17 августа. Проблемных вопросов по организации взаимодействия всех структур не возникало.

На компенсацию пострадавшим в результате пожара в Пуровске 23 марта 2019 года будут выделены дополнительные средства.

Кстати, муниципалитет третий год подряд занимает первое место в окружном конкурсе за лучшую работу по обеспечению безопасности населения.

— Дана оценка работы всей системы нашей, которая говорит о том, что мы справляемся со своей работой на достаточно высоком уровне, - отметил начальник управления ГО и ЧС администрации Пуровского района Владимир Пономарёв.

ИСТОЧНИК KP.RU

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