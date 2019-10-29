В Красноселькупе в 2020 году начнут строить здание аэровокзала

СЕГОДНЯ 06:32 2019-10-29T06:32:30+03:00

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В Красноселькупе продолжается реконструкция аэропорта. Строительство взлётно-посадочной полосы завершено, сейчас её готовят к монтажу светосигнального оборудования. На территории воздушной гавани будет построен склад ГСМ, а в 2020 году планируется начать возведение модульного здания аэровокзала.

- Мы проектируем терминальный комплекс, чтобы с появлением полосы появились и условия для наших пассажиров, – отметил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Ввод взлётно-посадочной полосы в эксплуатацию запланирован на 2020 год. После реконструкции аэропорт сможет принимать не только вертолеты, но и самолёты. Это свяжет Красноселькупский район прямыми рейсами с крупными российскими городами. Пока регулярные пассажирские вертолетные перевозки осуществляются по направлениям Тольки, Тарко-Сале и Нового Уренгоя. Открытия обновленного аэропорта с нетерпением ждут и местные жители.

Всего на Ямале работают 10 аэропортов. Из них семь принимают и отправляют пассажиров, грузы и почту внутри региона и за его пределы. Ведомственные аэропорты Бованенково, Сабетта и Ямбург обеспечивают грузовые и вахтовые перевозки.

ИСТОЧНИК KP.RU