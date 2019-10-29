2019-10-29T06:32:30+03:00
Общество

В Красноселькупе в 2020 году начнут строить здание аэровокзала

После реконструкции аэропорт сможет принимать самолеты
Анна Полякова
Поделиться:
В Красноселькупе в 2020 году начнут строить здание аэровокзала Фото: yanao.ruВ Красноселькупе в 2020 году начнут строить здание аэровокзала Фото: yanao.ru
Изменить размер текста:

В Красноселькупе продолжается реконструкция аэропорта. Строительство взлётно-посадочной полосы завершено, сейчас её готовят к монтажу светосигнального оборудования. На территории воздушной гавани будет построен склад ГСМ, а в 2020 году планируется начать возведение модульного здания аэровокзала.

- Мы проектируем терминальный комплекс, чтобы с появлением полосы появились и условия для наших пассажиров, – отметил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Ввод взлётно-посадочной полосы в эксплуатацию запланирован на 2020 год. После реконструкции аэропорт сможет принимать не только вертолеты, но и самолёты. Это свяжет Красноселькупский район прямыми рейсами с крупными российскими городами. Пока регулярные пассажирские вертолетные перевозки осуществляются по направлениям Тольки, Тарко-Сале и Нового Уренгоя. Открытия обновленного аэропорта с нетерпением ждут и местные жители.

Всего на Ямале работают 10 аэропортов. Из них семь принимают и отправляют пассажиров, грузы и почту внутри региона и за его пределы. Ведомственные аэропорты Бованенково, Сабетта и Ямбург обеспечивают грузовые и вахтовые перевозки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новом Уренгое прохожие обнаружили на улице мертвую женщину
Погода на Ямале 29 октября: температура воздуха опустится до -16 градусов
В деревянных домах Губкинского устанавливают пожарные датчики
Ямальская общественница победила во Всероссийском конкурсе НКО
Главный музей Ямала представит «Цветы литосферы»
На Ямале прогнозируется изморозь и усиление ветра
В зону мониторинга природных пожаров попадут Надымский и Пуровский районы
Жители Салехарда будут получать единую платежку за коммуналку
Более семисот деревянных домов в Салехарде проверят на прочность
«Салехарддорстрой» расплатился с работниками после вмешательства прокуратуры
Служащие Ямала взялись за винтовки
Tele2 запустила бесплатный Wi-Fi в автобусах Нового Уренгоя и Ноябрьска
Новоуренгойские волейболисты успешно стартовали на Чемпионате России
Пуровские призывники сдают тесты профессионального отбора
Педагоги школ искусств Ямала перед жюри сыграли на новых инструментах
В Харпе арестовали молодого рецидивиста за убийство на улице