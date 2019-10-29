СЕГОДНЯ 07:16 2019-10-29T07:16:29+03:00

В Новом Уренгое прохожие обнаружили на улице мертвую женщину Фото: Ольга Крыльцова

Назначена медицинская судебная экспертиза для выяснения причины ее гибели

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В Новом Уренгое следователи выясняют обстоятельства гибели женщины, тело которой обнаружили на улице прохожие. Проводится процессуальная проверка.

По предварительным данным следствия, утром 27 октября 2019 года в районе микрорайона Оптимистов местные жители обнаружили на улице 50-летнюю женщину без признаков жизни.

Как рассказали в СУ СКР по ЯНАО, следствием установлена личность женщины. Ее близким родственникам сообщили в произошедшем. Назначена медицинская судебная экспертиза, чтобы установить причину смерти несчастной.

- Проводятся мероприятия, направленные на установление обстоятельств происшедшего, по результатам которых будет принято законное и обоснованное решение, - сообщает региональное ведомство.

ИСТОЧНИК KP.RU