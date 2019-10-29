Погода на Ямале 29 октября: температура воздуха опустится до -16 градусов
Во вторник, 29 октября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде дневной максимум – 8 градусов, пасмурно, днем без осадков. Ветер западный 8 м/с.
В Ноябрьске -13 градусов, пасмурно. Днем пройдет снег. Ветер – западный 5 м/с.
В Новом Уренгое -13 градусов, пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью 7 м/с.
В Надыме -12 градусов, переменная облачность. Небольшой снег – в первой половине дня. Западный ветер 6 м/с.
В Губкинском - 12 градусов, пасмурно. Периодически - небольшой снег. Ветер западный 3 м/с.
В Тарко-Сале -16 градусов, пасмурно. Днем – небольшой снег. Западный ветер 4 м/с.
В Муравленко -10 градусов, пасмурно и снежно. Ветер западный 6 м/с.
В Лабытнанги -10 градусов, пасмурно, днем - без осадков. Ветер западный 7 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU