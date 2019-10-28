2019-10-28T16:01:58+03:00
Общество

В деревянных домах Губкинского устанавливают пожарные датчики

Вызов в экстренные службы в случае возгорания произойдет автоматически
Анна Полякова
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В деревянных домах Губкинского устанавливают пожарные датчики Фото: gubadm.ruВ деревянных домах Губкинского устанавливают пожарные датчики Фото: gubadm.ru
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В Губкинском усиливают пожарную безопасность. В деревянных домах устанавливают специальные датчики. Всего по городу их пока 46. Эта система уже показала свою эффективность. За последние полтора месяца было несколько экстренных выездов расчетов МЧС, которые позволили предотвратить три пожара в городе.

- Повышается качество реагирования нашей пожарной службы, а значит, и безопасность жителей города, - отметил глава города Андрей Гаранин.

Датчики уже есть в 28 домах коридорного типа и в 18-ти квартирах льготников – многодетных семей и семей людей с ограниченными возможностями здоровья.

- Это очень нужно! У нас уже есть горький опыт. Мы попали в очень сложную ситуацию, когда наш дом полностью сгорел. Никто ничего не слышал, это было ночью, все спали. И с детишками, особенно кто жил на втором, пришлось даже выпрыгивать из окон. Будем надеяться, что извещатели помогут, вовремя дадут знать пожарным. К тому же звук от них такой громкий, что точно все проснутся, - поделилась многодетная мама Ирина Кунафина.

Как отметил заместитель начальника управления по делам ГО, ЧС и безопасности населения Муса Тагиров, при всех этих случаях, если в доме есть датчик, вызов произойдет автоматически в экстренные службы, и они без телефонного звонка прибудут к месту возникновения пожара. Оснащать дома пожарными извещателями продолжат и в следующем году, сообщили в администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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