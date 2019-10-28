Ямальская общественница победила во Всероссийском конкурсе НКО
Представительница Ямала стала победителем конкурса среди некоммерческих организаций (НКО), реализующих проекты в сфере государственной национальной политики. Итоги подвели в рамках VI Всероссийского форума национального единства. Мероприятие, которое собрало более 600 представителей органов власти, учёных и экспертов из 50 регионов страны, завершилось в Перми.
Руководитель Надымского филиала «Ассоциации коренных малочисленных народов Севера «Ямал – потомкам!» Вера Окотэтто заняла призовое третье место.
Как рассказали в департаменте внутренней политики ЯНАО, она оказалась единственной из жителей округа, кто представил свой проект для участия в состязании.
Три дня форум был площадкой, где в формате открытого диалога обсуждались вопросы национальной политики и межнациональных отношений в России. Особое внимание уделили изучению и трансляции лучших практик в области этнокультурного развития народов и поддержки языкового многообразия регионов России.
ИСТОЧНИК KP.RU