2019-10-28T15:15:45+03:00
Общество

Главный музей Ямала представит «Цветы литосферы»

Выставку планируется расширить крупногабаритными камнями
Анна Полякова
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В главном музее Ямала представят «Цветы литосферы» Фото: Пресс-служба МВКВ главном музее Ямала представят «Цветы литосферы» Фото: Пресс-служба МВК
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В Музейно-выставочном комплексе имени И. С. Шемановского 30 октября откроется выставка «Цветы литосферы». Основой для нее стала экспозиция «О чем молчат камни».

Однако после поступлением уникальных образцов из СибНАЦ (Сибирский научно-аналитический центр, г. Тюмень) возникла необходимость переработать.

Как сообщили в МВК, добавилимь разделы о роли камня в жизни человека, а также обширный раздел, иллюстрирующий богатое разнообразие кристаллических форм минералов. Сделан акцент на самых распространенных группах минералов – силикаты, кварцы, арагониты.

- Именно минералы в виде кристаллов поражают нас своей естественной красотой и изяществом, гармонией красок и внешнего вида. Определяющим признаком отбора предметов являлись кристаллические формы минералов и горных пород, которые могут быть в виде дендритов, друз, секреций, конкреций, оолитов, бобовин, сферолитов, натечных форм, пояснили сотрудники музея.

Сейчас на выставке разместились около 300 мелких и средних образцов. Выставку планируется расширить крупногабаритными образцами, которые расположатся вдоль балюстрады.

ИСТОЧНИК KP.RU

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