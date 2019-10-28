На Ямале прогнозируется изморозь и усиление ветра

СЕГОДНЯ 14:45 2019-10-28T14:49:33+03:00

На Ямале ожидается изморозь и усиление ветра Фото: pixabay.com

Разгул стихии ожидается в Приуральском, Шурышкарском и на севере Надымского районов

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На Ямале метеорологи прогнозируют неблагоприятное погодное явление. Северянам сообщили, что 29 октября в регионе будет преимущественно без осадков, в отдельных районах изморозь.

По данным Ямало-Ненецкого ЦГМС – филиала ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС», ветер будет дуть юго-западный и западный ночью 3-8 м/с, а станет днем заметно мощнее - 6-11 м/с. В Приуральском, Шурышкарском и на севере Надымского районов его порывы будут достигать 16 м/с.

Температура воздуха ночью опустится до -14…-19 градусов, при прояснении до -24, днем -5…-10, местами до -15.

ИСТОЧНИК KP.RU