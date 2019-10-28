2019-10-28T14:28:57+03:00
Общество

В зону мониторинга природных пожаров попадут Надымский и Пуровский районы

Площадь наблюдения увеличат в 2020 году
Анна Полякова
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В зону мониторинга природных пожаров попадут Надымский и Пуровский районы Фото: «Леса Ямала»В зону мониторинга природных пожаров попадут Надымский и Пуровский районы Фото: «Леса Ямала»
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Площадь наблюдения за лесными пожарами на Ямале в 2020 году увеличится. Так в единую зону мониторинга специалистов на предмет возгораний попадут Надымский и Пуровский районы.

Как пояснили в окружном автономном учреждении «Леса Ямала», в этом году заработала единая система мониторинга лесных пожаров. Сейчас все видеосигналы, поступающие с систем раннего обнаружения лесных пожаров муниципалитетов, приходят в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства ЯНАО.

Опасное задымление фиксирует система, она же определяет координаты и площадь возгорания, а затем все данные незамедлительно передаёт в диспетчерскую службу лесного хозяйства.

- В новых условиях спецслужбы могут приступить к тушению огня на его ранней стадии. Всё это позволяет значительно уменьшить площади пожаров. Также удаётся минимизировать затраты на тушение, одновременно увеличивая эффективность патрулирования, – пояснила заместитель гендиректора ОАУ «Леса Ямала» Алёна Ибрагимова.

Так, в этом году в течение пожароопасного сезона благодаря системе было обнаружено восемь природных возгораний, шесть из которых – на территории Приуральского района, еще два – в Пуровском районе.

Сейчас на территории региона в 10 муниципальных образованиях функционирует 54 современных IP-камеры, с высоким разрешением, способных фиксировать различные блики, движения и даже самые незначительные задымления в радиусе до 30 км.

ИСТОЧНИК KP.RU

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