2019-10-28T14:07:08+03:00
Общество

Жители Салехарда будут получать единую платежку за коммуналку

Одна квитанция объединит три прежние
Анна Полякова
Поделиться:
Комментарии: comments1
Жители Салехарда будут получать единую платежку за коммуналку Фото: salekhard.orgЖители Салехарда будут получать единую платежку за коммуналку Фото: salekhard.org
Изменить размер текста:

Салехардцы отныне будут получать ежемесячно вместо трех отдельных квитанций одну. Единая платежка объединила начисления за коммунальные услуги, обращение с ТКО и взносы на капремонт.

- В Салехарде у ЕРИЦ ЯНАО порядка 25 000 лицевых счетов. То есть это 25 000 собственников, которые каждый месяц получали по три платежных документа и зачастую оплачивали услуги в трех разных местах, - говорит исполнительный директор АО «ЕРИЦ ЯНАО» Андрей Вьюнов.

Переход к единому платежному документу и, как следствие, к единому окну, снял этот вопрос полностью и сделал жизнь потребителей коммунальных услуг комфортнее.

Сотрудники ЕРИЦ ЯНАО обращают внимание собственников на то, что в новом платежном документе указан новый лицевой счет. Он тоже стал единым, вместо прежних трех лицевых счетов.

Однако пока горожанам придется столкнуться некоторыми неудобствами. В связи с произошедшими изменениями личный кабинет на сайте ЕРИЦ ЯНАО для Салехарда временно не работает. Оплатить услуги можно в кассах ЕРИЦ ЯНАО, в почтовых отделениях связи, в офисах Агропромкредитбанка и Сбербанка.

Что касается автоплатежей, то горожан просят не забыть переподключить сервис на новый лицевой счет. В ближайшее время все вопросы по этой теме будут решены.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В деревянных домах Губкинского устанавливают пожарные датчики
Ямальская общественница победила во Всероссийском конкурсе НКО
Главный музей Ямала представит «Цветы литосферы»
На Ямале прогнозируется изморозь и усиление ветра
В зону мониторинга природных пожаров попадут Надымский и Пуровский районы
Более семисот деревянных домов в Салехарде проверят на прочность
«Салехарддорстрой» расплатился с работниками после вмешательства прокуратуры
Служащие Ямала взялись за винтовки
Tele2 запустила бесплатный Wi-Fi в автобусах Нового Уренгоя и Ноябрьска
Новоуренгойские волейболисты успешно стартовали на Чемпионате России
Пуровские призывники сдают тесты профессионального отбора
Педагоги школ искусств Ямала перед жюри сыграли на новых инструментах
В Харпе арестовали молодого рецидивиста за убийство на улице