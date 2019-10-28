Жители Салехарда будут получать единую платежку за коммуналку

СЕГОДНЯ 14:05 2019-10-28T14:07:08+03:00

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Салехардцы отныне будут получать ежемесячно вместо трех отдельных квитанций одну. Единая платежка объединила начисления за коммунальные услуги, обращение с ТКО и взносы на капремонт.

- В Салехарде у ЕРИЦ ЯНАО порядка 25 000 лицевых счетов. То есть это 25 000 собственников, которые каждый месяц получали по три платежных документа и зачастую оплачивали услуги в трех разных местах, - говорит исполнительный директор АО «ЕРИЦ ЯНАО» Андрей Вьюнов.

Переход к единому платежному документу и, как следствие, к единому окну, снял этот вопрос полностью и сделал жизнь потребителей коммунальных услуг комфортнее.

Сотрудники ЕРИЦ ЯНАО обращают внимание собственников на то, что в новом платежном документе указан новый лицевой счет. Он тоже стал единым, вместо прежних трех лицевых счетов.

Однако пока горожанам придется столкнуться некоторыми неудобствами. В связи с произошедшими изменениями личный кабинет на сайте ЕРИЦ ЯНАО для Салехарда временно не работает. Оплатить услуги можно в кассах ЕРИЦ ЯНАО, в почтовых отделениях связи, в офисах Агропромкредитбанка и Сбербанка.

Что касается автоплатежей, то горожан просят не забыть переподключить сервис на новый лицевой счет. В ближайшее время все вопросы по этой теме будут решены.

ИСТОЧНИК KP.RU