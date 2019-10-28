2019-10-28T13:51:29+03:00
Общество

Более семисот деревянных домов в Салехарде проверят на прочность

Дефекты будут безотлагательно устранять
Анна Полякова
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Более семисот деревянных домов в Салехарде проверят на прочность Фото: Администрация СалехардаБолее семисот деревянных домов в Салехарде проверят на прочность Фото: Администрация Салехарда
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В Салехарде все деревянные дома будут обследованы на предмет состояния свайного основания. Об этом сообщили в администрации ямальской столицы.

Для этого в рамках решения комиссии по чрезвычайным ситуациям создана рабочая группа, в состав которой вошли специалисты Салехардской дирекции единого заказчика и департамента городского хозяйства с профильным (строительным) образованием.

Поводом для экстренных решений стала ситуация, произошедшая с жилым многоквартирным домом на улице Мира. Заместитель начальника департамента городского хозяйства Анатолий Рогожников уточнил, что при обследовании особое внимание уделяется свайному основанию домов, в случае обнаружения каких-либо дефектов будут приниматься безотлагательные меры по их устранению с целью недопущения ЧП. Сроки проведения обследования с 15 октября по 15 ноября. Данное обследование проводится с целью недопущения повторения ситуации.

Список всех домов, подлежащих обследованию и даты его проведения опубликованы на официальном аккаунте администрации города в соцсети «Вконтакте». Список будет регулярно актуализироваться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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