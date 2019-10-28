«Салехарддорстрой» расплатился с работниками после вмешательства прокуратуры
77 работников предприятия «Салехарддорстрой» получили зарплату после вмешательства прокуратуры. Сумма задолженности составляла 2,04 миллиона рублей, сообщили в региональном ведомстве.
Чтобы разобраться в ситуации, в трудовой коллектив нагрянули сотрудники прокуратуры города совместно с Государственной инспекцией труда в ЯНАО. Факт нарушения требований Трудового кодекса РФ организацией был подтвержден.
В этой связи исполняющий обязанности прокурора города внес директору общества представление. После его рассмотрения задолженность перед работниками погашена в полном объеме.
После завершения проверки будет решен вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU