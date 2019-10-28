2019-10-28T13:15:01+03:00
Общество

Служащие Ямала взялись за винтовки

Чиновники соревновались в стрельбе
Анна Полякова
Поделиться:
Служащие Ямала соревновались в пулевой стрельбе Фото: yanao.ruСлужащие Ямала соревновались в пулевой стрельбе Фото: yanao.ru
Изменить размер текста:

В Салехарде на базе центра внешкольной работы завершились соревнования по пулевой стрельбе XV Спартакиады государственных гражданских служащих ЯНАО.

Как сообщили в региональном правительстве, участниками соревнований стали 20 команд, всего 80 человек. Госслужащие выполняли упражнение ВП-1 – это стрельба из пневматической винтовки с дистанции 10 метров. К двадцати зачётным выстрелам были добавлены три пробных.

По итогам общекомандного первенства лучшей стала команда «Энергия» департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО. В личном первенстве среди мужчин первое место досталось представителю команды «Энергия» Владимиру Белоусу, а в первенстве среди женщин победила Татьяна Максимова из команды «Ямал-спорт».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В деревянных домах Губкинского устанавливают пожарные датчики
Ямальская общественница победила во Всероссийском конкурсе НКО
Главный музей Ямала представит «Цветы литосферы»
На Ямале прогнозируется изморозь и усиление ветра
В зону мониторинга природных пожаров попадут Надымский и Пуровский районы
Жители Салехарда будут получать единую платежку за коммуналку
Более семисот деревянных домов в Салехарде проверят на прочность
«Салехарддорстрой» расплатился с работниками после вмешательства прокуратуры
Tele2 запустила бесплатный Wi-Fi в автобусах Нового Уренгоя и Ноябрьска
Новоуренгойские волейболисты успешно стартовали на Чемпионате России
Пуровские призывники сдают тесты профессионального отбора
Педагоги школ искусств Ямала перед жюри сыграли на новых инструментах
В Харпе арестовали молодого рецидивиста за убийство на улице