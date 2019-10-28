Служащие Ямала взялись за винтовки

СЕГОДНЯ 13:12 2019-10-28T13:15:01+03:00

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В Салехарде на базе центра внешкольной работы завершились соревнования по пулевой стрельбе XV Спартакиады государственных гражданских служащих ЯНАО.

Как сообщили в региональном правительстве, участниками соревнований стали 20 команд, всего 80 человек. Госслужащие выполняли упражнение ВП-1 – это стрельба из пневматической винтовки с дистанции 10 метров. К двадцати зачётным выстрелам были добавлены три пробных.

По итогам общекомандного первенства лучшей стала команда «Энергия» департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО. В личном первенстве среди мужчин первое место досталось представителю команды «Энергия» Владимиру Белоусу, а в первенстве среди женщин победила Татьяна Максимова из команды «Ямал-спорт».

ИСТОЧНИК KP.RU