2019-10-28T13:02:36+03:00
Общество

Tele2 запустила бесплатный Wi-Fi в автобусах Нового Уренгоя и Ноябрьска

Анна Полякова
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Tele2 запустила бесплатный Wi-Fi в автобусах Нового Уренгоя и Ноябрьска Фото: Tele2Tele2 запустила бесплатный Wi-Fi в автобусах Нового Уренгоя и Ноябрьска Фото: Tele2
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Мобильный оператор Tele2 предоставляет горожанам возможность убедиться в качестве работы мобильного 4G-интернета во время поездки в общественном транспорте.

Теперь пассажиры автобусов могут подключиться к бесплатному Wi-Fi на скорости 4G и оценить качество мобильного интернета от Tele2. Для подключения к сети необязательно быть абонентом оператора.

Wi-Fi оборудован в шести автобусах: по три маршрута курсируют в Ноябрьске и Новом Уренгое. Номер для каждого автобуса выбирается каждый день при запуске на линию.

Средняя скорость интернета в транспорте составляет от 5 до 10 Мбит/с, что позволяет быстро открывать сайты, пользоваться почтой, мессенджерами, социальными сетями и просматривать видеоролики на YouTube.

Пилотный проект мобильного оператора по цифровизации городов позволяет пассажирам бесплатно протестировать мобильный интернет от Tele2. Автобусы с Wi-Fi курсируют по городам до 24 ноября 2019 года. Авторизоваться в транспорте можно по номеру телефона, оплаты или регистрации не требуется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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