2019-10-28T12:28:28+03:00
Спорт

Новоуренгойские волейболисты успешно стартовали на Чемпионате России

Игра с клубом АСК из Нижнего Новгорода получилась яркой и зрелищной
Анна Полякова
Поделиться:
Новоуренгойские волейболисты успешно стартовали на Чемпионате России Фото: newurengoy.ruНовоуренгойские волейболисты успешно стартовали на Чемпионате России Фото: newurengoy.ru
Изменить размер текста:

Волейбольный клуб «Факел» из Нового Уренгоя успешно стартовал на Чемпионате России. 27 октября состоялась встреча с клубом АСК из Нижнего Новгорода. Ямальская команда победила в четырех сетах.

Для АСК (Нижний Новгород) матч был дебютным в суперлиге. Клуб был основан всего три года назад. Однако нижегородцы проявили себя очень достойно – открыли счет, вели в первом сете и выиграли третий сет.

«Факел» противопоставил сопернику стойкость и профессионализм. Игра получилась яркой и зрелищной. Несмотря на отсутствие находящихся на лечении Дмитрия Волкова и Игоря Колодинского, ямальцы уверенно победили со счетом 3-1. Лучшим стал Егор Клюка (32 очка), на счету Кристиана Падара 18 очков. В команде соперника отличился Роман Горбатов (17 очков), передает администрация Нового Уренгоя.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В деревянных домах Губкинского устанавливают пожарные датчики
Ямальская общественница победила во Всероссийском конкурсе НКО
Главный музей Ямала представит «Цветы литосферы»
На Ямале прогнозируется изморозь и усиление ветра
В зону мониторинга природных пожаров попадут Надымский и Пуровский районы
Жители Салехарда будут получать единую платежку за коммуналку
Более семисот деревянных домов в Салехарде проверят на прочность
«Салехарддорстрой» расплатился с работниками после вмешательства прокуратуры
Служащие Ямала взялись за винтовки
Tele2 запустила бесплатный Wi-Fi в автобусах Нового Уренгоя и Ноябрьска
Пуровские призывники сдают тесты профессионального отбора
Педагоги школ искусств Ямала перед жюри сыграли на новых инструментах
В Харпе арестовали молодого рецидивиста за убийство на улице