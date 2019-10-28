Новоуренгойские волейболисты успешно стартовали на Чемпионате России

СЕГОДНЯ 12:26 2019-10-28T12:28:28+03:00

Игра с клубом АСК из Нижнего Новгорода получилась яркой и зрелищной

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Волейбольный клуб «Факел» из Нового Уренгоя успешно стартовал на Чемпионате России. 27 октября состоялась встреча с клубом АСК из Нижнего Новгорода. Ямальская команда победила в четырех сетах.

Для АСК (Нижний Новгород) матч был дебютным в суперлиге. Клуб был основан всего три года назад. Однако нижегородцы проявили себя очень достойно – открыли счет, вели в первом сете и выиграли третий сет.

«Факел» противопоставил сопернику стойкость и профессионализм. Игра получилась яркой и зрелищной. Несмотря на отсутствие находящихся на лечении Дмитрия Волкова и Игоря Колодинского, ямальцы уверенно победили со счетом 3-1. Лучшим стал Егор Клюка (32 очка), на счету Кристиана Падара 18 очков. В команде соперника отличился Роман Горбатов (17 очков), передает администрация Нового Уренгоя.

ИСТОЧНИК KP.RU