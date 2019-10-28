Пуровские призывники сдают тесты профессионального отбора

СЕГОДНЯ 12:13 2019-10-28T12:15:14+03:00

Женатые с детьми будут проходить службу в Центральном военном округе

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Новобранцы Пуровского района проходят медицинскую комиссию и сдают тесты профессионального отбора. Осенний призыв в ряды российской армии начинается 1 ноября. В этом году ряды военнослужащих пополнят порядка сотни пуровских юношей.

Служат ямальцы на территории всей страны, от Калининграда до Владивостока. При распределении учитывают пожелания призывников, уровень физической подготовки и семейное положение.

На первом этапе будущие новобранцы проходят медицинское освидетельствование. Восемь специалистов вносят заключения в карту призывника. От состояния здоровья потенциальных солдат зависит, в каких войсках они будут служить 12 месяцев.

Как пояснил военный комиссар г. Губкинский, Пуровского и Красноселькупского районов Олег Самчук, призывники, которые женаты и имеют ребёнка, в основном будут проходить службу в Центральном военном округе. Это Екатеринбург, Челябинск, Омск и Новосибирск.

Для таркосалинцев День призывника проведут в культурно-спортивном комплексе «Геолог» 1 ноября.

Военный комиссар отмечает: на сборном пункте при отправке выдают сим-карты солдатам и их родителям. По данным призывной комиссии, с каждым годом уклонистов становится меньше. Нежелающих служить в армии ждёт уголовная ответственность: штраф до 200 тысяч рублей, принудительные работы либо лишение свободы до 2 лет. Вместо военного билета они получают справку. Устроиться на госслужбу или любую престижную работу с таким документом не получится.

ИСТОЧНИК KP.RU