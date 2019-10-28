Пуровские призывники сдают тесты профессионального отбора
Новобранцы Пуровского района проходят медицинскую комиссию и сдают тесты профессионального отбора. Осенний призыв в ряды российской армии начинается 1 ноября. В этом году ряды военнослужащих пополнят порядка сотни пуровских юношей.
Служат ямальцы на территории всей страны, от Калининграда до Владивостока. При распределении учитывают пожелания призывников, уровень физической подготовки и семейное положение.
На первом этапе будущие новобранцы проходят медицинское освидетельствование. Восемь специалистов вносят заключения в карту призывника. От состояния здоровья потенциальных солдат зависит, в каких войсках они будут служить 12 месяцев.
Как пояснил военный комиссар г. Губкинский, Пуровского и Красноселькупского районов Олег Самчук, призывники, которые женаты и имеют ребёнка, в основном будут проходить службу в Центральном военном округе. Это Екатеринбург, Челябинск, Омск и Новосибирск.
Для таркосалинцев День призывника проведут в культурно-спортивном комплексе «Геолог» 1 ноября.
Военный комиссар отмечает: на сборном пункте при отправке выдают сим-карты солдатам и их родителям. По данным призывной комиссии, с каждым годом уклонистов становится меньше. Нежелающих служить в армии ждёт уголовная ответственность: штраф до 200 тысяч рублей, принудительные работы либо лишение свободы до 2 лет. Вместо военного билета они получают справку. Устроиться на госслужбу или любую престижную работу с таким документом не получится.
ИСТОЧНИК KP.RU