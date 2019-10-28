Педагоги школ искусств Ямала перед жюри сыграли на новых инструментах

СЕГОДНЯ 11:53 2019-10-28T11:56:37+03:00

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Педагоги школ искусств Ямала продемонстрировали игру на новых музыкальных инструментах. В окружной педагогической Академии приняли участие более 200 преподавателей детских музыкальных школ и школ искусств Ямала.

Формат мероприятия, которое прошло на базе Детской музыкальной школе № 2 им. В.А. Коха в Ноябрьске, был необычен. На сцену с концертными номерами выходят сами педагоги, а не их ученики. Выступления оценивают члены жюри – ведущие российские деятели культуры.

В рамках конкурсных и концертных мероприятий преподаватели демонстрировали игру на новых музыкальных инструментах, приобретённых в рамках нацпроекта «Культура». Среди нового инвентаря: скрипки, виолончели и мастеровая домра, баяны и аккордеоны, пианино и рояли, медно-духовые инструменты. В программу Академии также была включена и теоретическая часть – различные тренинги, арт-лаборатории, мастер-классы для педагогов.

К слову, детская музыкальная школа – одна из ведущих музыкальных школ округа. В ней действуют 24 детских творческих коллектива и 21 коллектив преподавателей. Оркестр народных инструментов «Ямал» имеет почетный статус «Губернаторский». В 2019 году в рамках региональной составляющей федерального проекта «Цифровая культура» на базе школы открылся Виртуальный концертный зал.

ИСТОЧНИК KP.RU