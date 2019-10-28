В Харпе арестовали молодого рецидивиста за убийство на улице

СЕГОДНЯ 10:51 2019-10-28T10:53:59+03:00

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В Приуральском районе по обвинению в убийстве взяли под стражу местного жителя. Как сообщили в СУ СКР по ЯНАО, 22 сентября 2019 года в поселке Харп пьяный 27-летний мужчина затеял на улице конфликт с земляком. Для этого ему понадобился малозначительный повод.

Во время ссоры он жестоко избил оппонента. Удары наносил кулаками и ногами. Попадало и по голове. От полученных травм мужчина скончался, а обвиняемый скрылся с места преступления.

Правоохранители учли, что агрессор ранее судим, а на момент совершения преступления имеет непогашенную судимость и неоднократные нарушения административного надзора и мер ограничения. Следствие выступило перед судом с ходатайством о применении к злоумышленнику меры пресечения в виде заключения под стражу.

Все обстоятельства совершенного преступления устанавливаются. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU