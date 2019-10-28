2019-10-28T10:53:59+03:00
Происшествия

В Харпе арестовали молодого рецидивиста за убийство на улице

Он насмерть забил земляка и пытался скрыться
Анна Полякова
Поделиться:
В Харпе арестовали молодого рецидивиста за убийство на улице Фото: pixabay.comВ Харпе арестовали молодого рецидивиста за убийство на улице Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Приуральском районе по обвинению в убийстве взяли под стражу местного жителя. Как сообщили в СУ СКР по ЯНАО, 22 сентября 2019 года в поселке Харп пьяный 27-летний мужчина затеял на улице конфликт с земляком. Для этого ему понадобился малозначительный повод.

Во время ссоры он жестоко избил оппонента. Удары наносил кулаками и ногами. Попадало и по голове. От полученных травм мужчина скончался, а обвиняемый скрылся с места преступления.

Правоохранители учли, что агрессор ранее судим, а на момент совершения преступления имеет непогашенную судимость и неоднократные нарушения административного надзора и мер ограничения. Следствие выступило перед судом с ходатайством о применении к злоумышленнику меры пресечения в виде заключения под стражу.

Все обстоятельства совершенного преступления устанавливаются. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пуровские призывники сдают тесты профессионального отбора
Педагоги школ искусств Ямала перед жюри сыграли на новых инструментах
Аэропорт Нового Уренгоя перешел на зимнее расписание
В Лабытнанги бездомных собак заселили в новый вольер с будками
В Салехарде непрофессиональные санитары соревновались в мастерстве
Маленькому новоуренгойцу, получившему травму на карусели, выплатят компенсацию
Ямальцы смогут проверить свою этнографическую грамотность
Ямальские спортсмены смогут чаще выезжать на турниры
Главная переправа Ямала продолжает работать
На Ямале за минувшие выходные в ДТП пострадали три человека
В Салехарде при пожаре дома обнаружили мертвого мужчину
Погода на Ямале 28 октября: похолодание и снегопады
На Ямале судебные приставы вместе с ГИБДД искали должников на дорогах
Ямалец поверил мошеннику и перевел ему почти пять тысяч рублей
Под Новым Уренгоем сгорело жилье для рабочих
Ямальские наркосбытчики попали за решетку почти на 10 лет
Погода на Ямале 27 октября: облачно и небольшой снег
Ямальцев предупредили о рисках выхода на неокрепший лед
Житель Муравленко остался без денег, поверив мошенникам во «ВКонтакте»
В Лабытнанги продолжается проект «Дежурный по городу»
Погода на Ямале 26 октября: пройдёт небольшой снег
Ноябрьск получил паспорт готовности к зиме