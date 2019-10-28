Аэропорт Нового Уренгоя перешел на зимнее расписание

СЕГОДНЯ 10:39 2019-10-28T10:39:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В новоуренгойском аэропорту начало действовать зимнее расписание. Отличительной особенностью предстоящего сезона стало также то, что в зимнем расписании сохраняется регулярный рейс в Краснодар. Ранее выполнялся только летом. Авиакомпания «Ямал» запланировала рейсы в столицу Кубани по субботам, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

В зимнем сезоне с двух до четырех раз в неделю увеличивается частота регулярных рейсов из Нового Уренгоя в Пермь. Московское направление у ямальцев остается традиционно самым популярным. Из газовой в федеральную в столицу можно будет улететь до 7 раз в день. В программе полетов на зиму 2019-2020 гг. новоуренгойского аэропорта также сохраняются рейсы в Санкт-Петербург, Екатеринбург, Тюмень, Бугульму, Уфу, Казань, Новосибирск, Салехард, Самару.

С 6 ноября авиакомпания «ИрАэро» открывает регулярные рейсы из Нового Уренгоя в московский аэропорт Внуково с частотой три раза в неделю, а также 6 раз в неделю – вахтовые рейсы в Сабетту.

В целом полеты на регулярной основе по 15 российским направлениям будут выполнять 8 авиакомпаний, а также 6 перевозчиков обеспечат перевозку пассажиров вахтовым методом по 12 направлениям.

Зимнее расписание рейсов из аэропорта Новый Уренгой будет актуально до 28 марта 2020 года и доступно на официальном сайте аэропорта nux.aero в разделе «Расписание».

ИСТОЧНИК KP.RU