2019-10-28T10:39:31+03:00
Общество

Аэропорт Нового Уренгоя перешел на зимнее расписание

Рейс в Краснодар решили сохранить
Анна Полякова
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Аэропорт Нового Уренгоя перешел на зимнее расписание Фото: пресс-служба аэропортаАэропорт Нового Уренгоя перешел на зимнее расписание Фото: пресс-служба аэропорта
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В новоуренгойском аэропорту начало действовать зимнее расписание. Отличительной особенностью предстоящего сезона стало также то, что в зимнем расписании сохраняется регулярный рейс в Краснодар. Ранее выполнялся только летом. Авиакомпания «Ямал» запланировала рейсы в столицу Кубани по субботам, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

В зимнем сезоне с двух до четырех раз в неделю увеличивается частота регулярных рейсов из Нового Уренгоя в Пермь. Московское направление у ямальцев остается традиционно самым популярным. Из газовой в федеральную в столицу можно будет улететь до 7 раз в день. В программе полетов на зиму 2019-2020 гг. новоуренгойского аэропорта также сохраняются рейсы в Санкт-Петербург, Екатеринбург, Тюмень, Бугульму, Уфу, Казань, Новосибирск, Салехард, Самару.

С 6 ноября авиакомпания «ИрАэро» открывает регулярные рейсы из Нового Уренгоя в московский аэропорт Внуково с частотой три раза в неделю, а также 6 раз в неделю – вахтовые рейсы в Сабетту.

В целом полеты на регулярной основе по 15 российским направлениям будут выполнять 8 авиакомпаний, а также 6 перевозчиков обеспечат перевозку пассажиров вахтовым методом по 12 направлениям.

Зимнее расписание рейсов из аэропорта Новый Уренгой будет актуально до 28 марта 2020 года и доступно на официальном сайте аэропорта nux.aero в разделе «Расписание».

ИСТОЧНИК KP.RU

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