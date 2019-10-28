В Лабытнанги бездомных собак заселили в новый вольер с будками
Для бездомных собак в Лабытнанги установили вольер и теплые будки. Местная общественная организация защиты животных «Ковчег» смогла устроить 27 октября новоселье для бродячих псов. Жилье смастерили за счет средств городского бюджета.
Экологическая и санитарная безопасность прилегающей к приюту территории также в приоритете: в своем проекте «Комфортная среда всем!» зоозащитная общественная организация предусмотрела приобретение крематора для уничтожения продуктов жизнедеятельности животных.
Одновременно администрацией города ведется работа по созданию муниципального приюта. Он будет размещен в здании бывшего кернохранилища. Ремонтные работы ведутся. Совместно с «Ковчегом» формируется перечень оборудования, необходимого для обустройства помещений приюта, определяется потребность в финансовых средствах на содержание животных, сообщили в администрации Лабытнанги.
В самом конце 2018 года был принят Федеральный закон об ответственном обращении с животными. Порядок организации деятельности приютов для животных и норм содержания животных в них на территории региона начинает действовать с 1 января 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU