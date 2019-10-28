СЕГОДНЯ 10:28 2019-10-28T10:30:18+03:00

В Лабытнанги бездомных собак заселили в новый вольер с будками Фото: Администрация Лабытнанги

Экологическую и санитарную безопасность возле приюта взяли на себя зоозащитники

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Для бездомных собак в Лабытнанги установили вольер и теплые будки. Местная общественная организация защиты животных «Ковчег» смогла устроить 27 октября новоселье для бродячих псов. Жилье смастерили за счет средств городского бюджета.

Экологическая и санитарная безопасность прилегающей к приюту территории также в приоритете: в своем проекте «Комфортная среда всем!» зоозащитная общественная организация предусмотрела приобретение крематора для уничтожения продуктов жизнедеятельности животных.

Одновременно администрацией города ведется работа по созданию муниципального приюта. Он будет размещен в здании бывшего кернохранилища. Ремонтные работы ведутся. Совместно с «Ковчегом» формируется перечень оборудования, необходимого для обустройства помещений приюта, определяется потребность в финансовых средствах на содержание животных, сообщили в администрации Лабытнанги.

В самом конце 2018 года был принят Федеральный закон об ответственном обращении с животными. Порядок организации деятельности приютов для животных и норм содержания животных в них на территории региона начинает действовать с 1 января 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU