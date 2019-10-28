СЕГОДНЯ 10:02 2019-10-28T10:07:14+03:00

В Салехарде непрофессиональные санитары соревновались в мастерстве Фото: Администрация Салехарда

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В Салехарде прошли соревнования санитарных постов, созданных на предприятиях и в организациях города. Это люди разных профессий - учителя, служащие, бухгалтера, рабочие, которые могут выполнять и задачи гражданской обороны по оказанию помощи пострадавшим.

В соревнованиях участвовали двенадцать команд. На первом этапе судья проверял умение накладывать повязки, жгуты и шины и проводить сердечно-легочную реанимацию.

На втором этапе санитарные посты продемонстрировали свои знания по действиям в очаге химического поражения. Конкурсанты на скорость надевали противогаз на себя и на пораженного.

На третьем этапе отрабатывались действия в очаге ядерного поражения - розыск и сортировка пораженных, оказание им необходимой помощи; осуществление транспортировки пораженных из очага заражения, и умение проводить частичную санитарная обработка.

Все команды очень ответственно подошли к подготовке, а на практике проявили максимальную сплоченность, быстроту реакции и умение грамотно применять знания по оказанию помощи пострадавшим, отметили в администрации города.

В результате перовое место завоевала команда школы № 2. Победителя определили по наименьшему количеству полученных штрафных очков с учетом времени работы в очагах поражения.

Санитарные посты, занявшие призовые места, награждены кубками, ценными призами и грамотами управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Салехард.

ИСТОЧНИК KP.RU