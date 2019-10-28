Маленькому новоуренгойцу, получившему травму на карусели, выплатят компенсацию

СЕГОДНЯ 09:48 2019-10-28T09:49:47+03:00

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В Новом Уренгое ребенок, получивший травму на детской площадке в районе «Виадук», получит компенсацию морального вреда. Прокуратура завершила проверку инцидента, произошедшего 23 июня 2019 года. Выяснилось, малыш в сопровождении мамы гулял на площадке, катался на карусели. И-за неисправного технического состояния оборудования малолетний ребенок получил травму левой руки. Была срезана мягкая ткань пальца.

На осмотр карусели выезжали представители прокуратуры города, уполномоченного органа и подрядчик, выполняющий работы по текущему содержанию детских и спортивных площадок этого района. Эксперты установили, что в конструкции отсутствует стопорный винт.

Начальнику департамента городского хозяйства администрации города внесено представление. В результате должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, конструкция приведена в технически исправное состояние.

С ведомства и подрядчика суд взыскал компенсацию морального вреда в пользу несовершеннолетнего в размере 36 тыс. рублей, сообщает прокуратура ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU