Маленькому новоуренгойцу, получившему травму на карусели, выплатят компенсацию
В Новом Уренгое ребенок, получивший травму на детской площадке в районе «Виадук», получит компенсацию морального вреда. Прокуратура завершила проверку инцидента, произошедшего 23 июня 2019 года. Выяснилось, малыш в сопровождении мамы гулял на площадке, катался на карусели. И-за неисправного технического состояния оборудования малолетний ребенок получил травму левой руки. Была срезана мягкая ткань пальца.
На осмотр карусели выезжали представители прокуратуры города, уполномоченного органа и подрядчик, выполняющий работы по текущему содержанию детских и спортивных площадок этого района. Эксперты установили, что в конструкции отсутствует стопорный винт.
Начальнику департамента городского хозяйства администрации города внесено представление. В результате должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, конструкция приведена в технически исправное состояние.
С ведомства и подрядчика суд взыскал компенсацию морального вреда в пользу несовершеннолетнего в размере 36 тыс. рублей, сообщает прокуратура ЯНАО.
ИСТОЧНИК KP.RU