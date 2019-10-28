2019-10-28T09:21:35+03:00
Общество

Ямальцы смогут проверить свою этнографическую грамотность

«Большой этнографический диктант» салехардцы будут писать в главном музее ЯНАО
Анна Полякова
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Ямальцы напишут «Большой этнографический диктант» Фото: miretno.ruЯмальцы напишут «Большой этнографический диктант» Фото: miretno.ru
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Ямал присоединится к Всероссийской акции и напишет «Большой этнографический диктант». Мероприятие пройдет 1 ноября в конференц-зале МВК имени И.С. Шемановского.

Участвовать в акции будут все 85 регионов России. Тест состоит из 30 вопросов за все правильно отвеченные пункты можно получить 100 баллов. На решение теста отведено 45 минут. Результаты с баллами по идентификационным номерам будут размещены на информационных ресурсах: Корпоративном информационно-библиотечном портале и сайте Национальной библиотеки уже 6 ноября.

Организаторами «Большого этнографического диктанта» выступают Федеральное агентство по делам национальностей и министерство национальной политики Удмуртской Республики. Результаты диктанта позволят оценить уровень этнографической грамотности жителей России.

- Акция проводится уже четвёртый год, и мы надеемся, что после прохождения Диктанта у участников появилось желание изучать свои корни, традиции своих предков, узнавать больше о тех, кто живет рядом, - отметили организаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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