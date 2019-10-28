2019-10-28T09:04:14+03:00
Спорт

Ямальские спортсмены смогут чаще выезжать на турниры

Представители региональных команд получат новую форму
Анна Полякова
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Ямальские спортсмены смогут чаще выезжать на турниры Фото: yanao.ruЯмальские спортсмены смогут чаще выезжать на турниры Фото: yanao.ru
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В 2020 году у ямальских спортсменов появится возможность чаще выезжать на всероссийские и международные турниры. О существенном увеличении финансирования отрасли сообщил губернатор округа Дмитрий Артюхов.

- Также со следующего года все представители региональных команд будут получать новую форму с символикой для того, чтобы издалека было видно ямальских спортсменов, – заявил глава региона.

Изменения в лучшую сторону коснутся всех видов спорта. Например, спортсмены Ледового Дворца в Салехарде в следующем году как минимум 25 раз выступят на крупных соревнованиях. В случае побед – еще больше.

Кроме того, в 2020 году в округе продолжится создание спортивной инфраструктуры. В рамках нацпроекта «Демография» и региональнго проекта «Спорт-норма жизни» будут строиться 20 спортивных объектов, а 10 из них уже откроют двери до конца года.

Всего же до 2024 года города и посёлки округа пополнятся 73-мя спортивными сооружениями (43 – капитальное строительство, 30 – модульное). В их числе биатлонный комплекс с лукодромом в Лабытнангах, центр спортивной борьбы в Тарко-Сале, «Ямал-Арена» в Салехарде.

Отдельное внимание губернатор поручил уделить развитию параспорта. Увеличится и число спортивных мероприятий на территории округа. Если в этом году их было 230, то на следующий запланировано уже 270.

В списке всероссийские турниры по боксу, тяжелой атлетике, греко-римской борьбе, пулевой стрельбе, чемпионат по кроссу на снегоходах, турнир MMA. Планируется организация окружной спартакиады пенсионеров и участие в аналогичной Всероссийской спартакиаде.

Успешно реализуется Комплекс ГТО. В этом году три новые площадки поставлены в поселения Приуральского района. В 2020 году эта работа будет продолжена. В этом году за 3 квартала 2018 года знаки отличия ГТО получили 3 923 человека, что на 2 056 человек больше, чем в прошлом.

В регионе сегодня действует 1 455 спортивных сооружений, развивается 98 видов спорта, регулярно занимаются спортом 46,6 % жителей ЯНАО, 96 человек входят в составы спортивных сборных команд России, сообщает праивтельство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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