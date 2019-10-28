Главная переправа Ямала продолжает работать

СЕГОДНЯ 07:32 2019-10-28T07:32:34+03:00

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Паромная переправа Салехард-Лабытнанги продолжает работать в штатном режиме. Ее закрытие планировалось в полночь с воскресенья на понедельник. Однако на маршруте по-прежнему все шесть паромных составов, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

Пока позволяет погода закрытие переправы до следующего сезона решено отложить. Как только паромы перестанут ходить, для перевозки пассажиров между городами задействуют вертолеты. Рейсы будут осуществляться при загрузке борта не менее 50% на круговой рейс. Установлен тариф на полет для взрослых пассажиров – 1134 рубля, для детей – 567 рублей.

Как только позволят ледовые условия, на линию выйдут суда на воздушной подушке «Нептун 23». Стоимость билета для пассажира составляет 130 рублей. Багаж – 65 рублей.

Информация о работе паромов доступна по круглосуточным телефонам диспетчерской: +7 (34992) 5-17-03, +79124204046.

ИСТОЧНИК KP.RU