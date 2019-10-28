На Ямале за минувшие выходные в ДТП пострадали три человека
На дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа за прошедшие выходные зарегистрировано 33 ДТП, в результате которых трое людей получили травмы, сообщает Госавтоинспекция ЯНАО.
Так в Салехарде на улице Полярная 26 октября в 03.18 «Шевроле» не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем отечественного производства. В результате ДТП водитель иномарки получил травмы различной степени тяжести.
В тот же день в Ноябрьске в 19.20 на регулируемом перекрёстке ул. 60 лет СССР – ул. Холмогорская водитель «Рено» при таких же обстоятельствах допустил столкновение с автомобилем «Форд». Травмы различной степени тяжести получила пассажир второй машины.
На улице Труда поселка Пурпе 27 октября в 11.30 погрузчик врезался в препятствие. В результате ДТП водитель получил травмы различной степени тяжести.
По данным регионального ведомства, всего с начала 2019 года на ямальских дорогах в 3777 зарегистрированных ДТП погибли 23 человека и 455 травмированы, в их числе 56 детей.
ИСТОЧНИК KP.RU