В Салехарде при пожаре дома обнаружили мертвого мужчину

СЕГОДНЯ 06:33 2019-10-28T07:35:40+03:00

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В Салехарде накануне вечером произошел пожар в частном жилом доме по улице Белинского. О О ЧП около 11 часов сообщили очевидцы. Огнеборцам пришлось пробираться сквозь плотный дым для разведки здания. В доме они обнаружили тело мужчины. Причину его смерти несчастного установит судебно-медицинская экспертиза.

По предварительной информации, пострадал еще один человек, который с травмами различной степени тяжести был доставлен в скорую помощь очевидцами пожара, сообщили в ГУ МЧС России по ЯНАО.

В ликвидации ЧП участвовали 12 человек личного состава, в распоряжении которых было три единицы техники МЧС России. Спасателям понадобилось чуть более сорока минут, чтобы полностью потушить пожар.

В результате огнем поврежден дом на площади 16 квадратных метров. Угрозы рядом стоящим зданиям не было. Причину возгорания устанавливает дознаватель МЧС России.

ИСТОЧНИК KP.RU