2019-10-28T05:32:55+03:00
Общество

Погода на Ямале 28 октября: похолодание и снегопады

Температура воздуха -7 ... -14 градусов
Анна Полякова
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Погода на Ямале 28 октября: похолодание и снегопады Фото: pixabay.comПогода на Ямале 28 октября: похолодание и снегопады Фото: pixabay.com
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В понедельник, 28 октября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде дневной максимум – 16 градусов, переменная облачность. Снег пройдет в первой половине дня. Ветер юго-западный 3 м/с.

В Ноябрьске -8 градусов, пасмурно, после обеда пойдет снег. Ветер – северный 1 м/с.

В Новом Уренгое -8 градусов, пасмурно, снег. Ветер северо-западный будет дуть со скоростью 5 м/с.

В Надыме -12 градусов, в основном пасмурно. Небольшой кратковременный снег пройдет только утром. Западный ветер 5 м/с.

В Губкинском - 7 градуса, пасмурно. Небольшой кратковременный снег – в первой половине дня. Ветер северо-западный 3 м/с.

В Тарко-Сале -10 градусов, пасмурно. Снег пройдет утром и вечером. Западный ветер 2 м/с.

В Муравленко -9 градуса, пасмурно и снежно. Ветер северо-западный 3 м/с.

В Лабытнанги -14 градусов, малооблачно, без осадков. Ветер западный 3 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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