На Ямале судебные приставы вместе с ГИБДД искали должников на дорогах

СЕГОДНЯ 14:25 2019-10-27T14:25:13+03:00

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Судебные приставы структурных подразделений УФССП России по Ямало-Ненецкому автономному округу вместе с сотрудниками Госавтоинспекции провели оперативно-профилактическую акцию «Должник». По ее результатам им удалось закончить 245 исполнительных производств о взыскании административных штрафов ГИБДД на сумму 373 тысяч рублей.

Рейды проходили на стационарных и передвижных постах ГИБДД. Там водителей проверяли на наличие долгов разъясняли последствия неисполнения требований исполнительных документов. Кстати, как передает пресс-служба УФССП России по ЯНАО, желающие могли оплатить административный штраф ГИБДД или другую задолженность прямо на месте.

Кроме тех, кто задолжал за штрафы ГИБДД, находились и должники по алиментам, налогам, кредитам. Им были вручены повестки на приём к судебным приставам-исполнителям.

СПРАВКА «КП»

На официальном сайте ФССП России функционирует электронный сервис «Банк данных исполнительных производств». Он информирует жителей о наличии переданных к принудительному взысканию задолженностей, в том числе по штрафам Госавтоинспекции. Аналогичный сервис, содержащий информацию о неуплаченных штрафах, имеется и на официальном сайте ГИБДД. Узнать об имеющейся задолженности жители округа могут, обратившись в отделы судебных приставов по месту регистрации, и на официальном сайте Управления.

ИСТОЧНИК KP.RU