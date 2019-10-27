Ямалец поверил мошеннику и перевел ему почти пять тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:54 2019-10-27T12:54:53+03:00

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Доверчивый житель Муравленко 27 лет пострадал от довольно распространенной схемы, которую давно придумали мошенники. Ему в соцсетях пришло сообщение от друга с просьбой одолжить 4,5 тысяч рублей. Ямалец, не перепроверив информацию, тут же перевел тому необходимую сумму на указанные в переписке реквизиты. А чуть позднее ему позвонил друг и предупредил, что его страницу взломали, никаких денег он не просил.

Пострадавший тут же обратился с заявлением в дежурную часть ОМВД России по городу Муравленко. Дело там по факту мошенничества, конечно, возбудили, но получится ли вычислить преступника пока неизвестно.

Как предупредили в пресс-службе УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу, при получении сообщения с просьбами или предложениями о перечислении денег, не нужно поддаваться эмоциям. Разумнее лично или по телефону связаться с тем, кто написал об этом и удостовериться во всем.

ИСТОЧНИК KP.RU