2019-10-27T10:10:55+03:00
Происшествия

Под Новым Уренгоем сгорело жилье для рабочих

Пожар тушили почти час
Лидия Шумкова
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Огнем были охвачены все 12 вагончиков, из которых состояло временное жилье рабочих. Фото ГУ МЧС России по ЯНАООгнем были охвачены все 12 вагончиков, из которых состояло временное жилье рабочих. Фото ГУ МЧС России по ЯНАО
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Накануне утром в Пуровском районе в 12 километрах от Нового Уренгоя горело временное одноэтажное общежитие для рабочих. На момент приезда пожарно-спасательного подразделения огнем была охвачена вся площадь здания, которое состояло из 12 вагончиков. Это не меньше 1200 квадратных метров.

В тушении огня принимали участие 18 человек и пять единиц спецтехники. Пожарным потребовался почти час на борьбу с огнем. Дело в том, что по близости не было ни одного источника наружного водоснабжения и приходилось организовывать подвоз воды.

Как уточнили в ГУ МЧС России по ЯНАО, 55 человек, проживающих в общежитии, успели покинуть здание без каких-либо последствий для себя. В результате пожара погибших и пострадавших нет. Что касается здания, то огнем были повреждены все 12 вагончиков площадью 1200 квадратных метров.

Причины пожара устанавливаются. На месте работают дознаватели МЧС России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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