Под Новым Уренгоем сгорело жилье для рабочих

СЕГОДНЯ 10:10 2019-10-27T10:10:55+03:00

Огнем были охвачены все 12 вагончиков, из которых состояло временное жилье рабочих. Фото ГУ МЧС России по ЯНАО

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Накануне утром в Пуровском районе в 12 километрах от Нового Уренгоя горело временное одноэтажное общежитие для рабочих. На момент приезда пожарно-спасательного подразделения огнем была охвачена вся площадь здания, которое состояло из 12 вагончиков. Это не меньше 1200 квадратных метров.

В тушении огня принимали участие 18 человек и пять единиц спецтехники. Пожарным потребовался почти час на борьбу с огнем. Дело в том, что по близости не было ни одного источника наружного водоснабжения и приходилось организовывать подвоз воды.

Как уточнили в ГУ МЧС России по ЯНАО, 55 человек, проживающих в общежитии, успели покинуть здание без каких-либо последствий для себя. В результате пожара погибших и пострадавших нет. Что касается здания, то огнем были повреждены все 12 вагончиков площадью 1200 квадратных метров.

Причины пожара устанавливаются. На месте работают дознаватели МЧС России.

ИСТОЧНИК KP.RU