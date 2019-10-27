2019-10-27T07:19:58+03:00
Происшествия

Ямальский наркосбытчики попали за решетку почти на 10 лет

Трое закладчиков организованно занимались распространением наркотиков на территории сразу нескольких городов
Лидия Шумкова
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На Ямале завершился судебный процесс над тремя участниками организованной преступной группы - двумя мужчинами и одной женщиной. Они с августа по сентябрь 2018 года занимались распространением на территории Ноябрьска, Муравленко, Губкинского и Пуровского районов синтетических наркотиков. Делали это преступники через «тайники-закладки».

Как рассказали в окружной прокуратуре, роли у них были четко распределены. Один из участников получал крупную партию наркотиков и фасовал их на более мелкие. Затем он передавал их двум «закладчикам», которые непосредственно распространяли наркотики.

Наркосбытчиков поймали сотрудники полиции города Ноябрьска. В местах «закладок» и во временных жилищах преступников они нашли около 400 грамм наркотиков.

К сожалению, того, кто руководил троицей, установить не удалось. Этот человек давал ямальцам подробные указания по их действиям, обучал их безопасным способам сбыта наркотиков, использованию мобильных устройств для максимальной конспирации незаконной деятельности.

Губкинский районный суд приговорил всех членов преступной группы к лишению свободы сроком от 7 лет 6 месяцев до 9 лет. Отбывать назначенное наказание осужденным мужчинам предстоит в исправительных колониях строгого, а единственной женщине – общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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