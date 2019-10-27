Погода на Ямале 27 октября: облачно и небольшой снег

СЕГОДНЯ 04:11 2019-10-27T04:11:13+03:00

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В Салехарде облачная погода будет держаться до самого вечера. Ночью пройдет снег, который к утру должен ослабнуть и закончиться к полудню. Температура воздуха -6…-16 С. Ветер северо-восточный скоростью 3-6 м/с.

С утра и до самого вечера небо в Гыде будет скрыто за облаками. Вечером мелкий снег, который будет идти почти весь день, прекратится. Температура воздуха составит -7…-13 С. Ветер южный с переходом в восточный скоростью 5 м/с.

В Ноябрьске облачная погода будет держаться до самого вечера. Ночной снегопад сменится к утру дождем. Во второй половине дня также ожидается мелкий дождь со снегом, который ближе к вечеру закончится. Температура воздуха -4…+2 С. Ветер переменных направлений скоростью 6-7 м/с.

В Новом Уренгое и Тазовском на протяжении всего дня будет снежно. Ближе к вечеру осадки должны ослабнуть или вовсе прекратиться. Температура воздуха в среднем составит -7…-10 С. Ветер переменных направлений с порывами до 10 м/с.

В Лабытнангах весь день будет стоять облачная погода. Ночью начнется снег, который пройдет к полудню. Температура воздуха -16…-6 С. Ветер северо-восточный 3-6 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU