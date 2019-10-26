2019-10-26T14:19:40+03:00
Общество

Ямальцев предупредили о рисках выхода на неокрепший лед

Окружная государственная инспекция по маломерным судам отчиталась о работе в период навигации
Лидия Шумкова
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Фото с сайта ГУ МЧС России по ЯНАОФото с сайта ГУ МЧС России по ЯНАО
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Навигационный период на Ямале по факту закончился, поскольку на водных объектах начал становиться лед. Тем не менее, несмотря на то, что плавать на маломерных судах, а также выходить и выезжать на неокрепший лед в этот период крайне опасно, ямальцы продолжают рисковать. Как сообщили в Государственной инспекции по маломерным судам ЯНАО, за октябрь 2019 года в округе уже погибло 3 человека. В 2018 погибших было пятеро. В целом же, показатели гибели на воде снизились на 14,3% по сравнению с прошлым годом: на сегодняшний день зарегистрировано восемь происшествий на воде и 12 погибших человек, из них шесть детей.

В целом же инспекция на 100% выполнила годовое контрольное задание по регистрации и техническому освидетельствованию маломерных судов, аттестовала 960 судоводителей. А на учете стоит семь баз для стоянок маломерных судов и три пляжа, все они прошли техническое освидетельствование.

- В этом году инспекторским надзором удалось охватить отдаленные районы округа – Тазовский, Красноселькупский и Ямальский, поэтому значительно увеличилось количество стоящих на учете судов, - пояснили в инспекции.

При этом по вопросам государственной регистрации маломерных судов, обучения и аттестации судоводителей на право управления маломерным судном обратилось почти 1000 человек.

КСТАТИ

За выход на лед, до открытия ледовых переправ граждане могут оштрафованы на сумму до 1500 рублей, за выезд - до 3000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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