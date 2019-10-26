2019-10-26T11:25:48+03:00
Происшествия

Житель Муравленко остался без денег, поверив мошенникам во «ВКонтакте»

Возбуждено уголовное дело
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Житель Муравленко остался без денег, поверив мошенникам во «ВКонтакте»Житель Муравленко остался без денег, поверив мошенникам во «ВКонтакте»Фото: Татьяна Коркина
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В Муравленко возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Об этом сегодня, 26 октября, сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО.

Два дня назад в полицию обратился 27-летний житель Муравленко, который сообщил, что пострадал от действий мошенников из-за взлома страницы в социальной сети. Молодой человек пояснил, что во «ВКонтакте» ему пришло сообщение от друга, которому якобы срочно нужны 4,5 тысячи рублей. Мужчина поверил и тут же перечислил всю сумму на указанные банковские реквизиты. Позднее хозяин страницы связался с потерпевшим и сказал, что никаких денег не просил.

Мошенников ищут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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