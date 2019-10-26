В Лабытнанги продолжается проект «Дежурный по городу»

СЕГОДНЯ 09:23 2019-10-26T09:23:14+03:00

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Главный инженер предприятие «Авто-Миг-плюс» из Лабытнанги сегодня, 26 октября, принял эстафету «дежурств по городу», сообщили в официальном паблике городской адмиистрации. Олег Геннадьевич примет все волнующие горожан вопросы с 12 до 13 часов. Телефон «дежурного по городу» - 57070, дополнительный 1111.

В этот раз формат проекта будет обновлён. Глава города Марина Трескова отметила, что сегодня «дежурный по городу» - представитель местной власти, руководитель сферы, который ведёт приём граждан по телефону.

- Мы предлагаем, чтобы любой желающий рядовой житель стал «дежурным» и проверил состояние городского хозяйства, дав поручения руководителям, - отметила она, выступая перед депутатами с докладом о приоритетах развития города.

О желании стать участником проекта можно сообщить на странице администрации города, на ветке «#ЕстьКонтакт!»

ИСТОЧНИК KP.RU