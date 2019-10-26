2019-10-26T09:23:14+03:00
Общество

В Лабытнанги продолжается проект «Дежурный по городу»

Сегодня вопросы граждан будет принимать главный инженер местного предприятия
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
В Лабытнанги продолжается проект «Дежурный по городу»В Лабытнанги продолжается проект «Дежурный по городу»
Изменить размер текста:

Главный инженер предприятие «Авто-Миг-плюс» из Лабытнанги сегодня, 26 октября, принял эстафету «дежурств по городу», сообщили в официальном паблике городской адмиистрации. Олег Геннадьевич примет все волнующие горожан вопросы с 12 до 13 часов. Телефон «дежурного по городу» - 57070, дополнительный 1111.

В этот раз формат проекта будет обновлён. Глава города Марина Трескова отметила, что сегодня «дежурный по городу» - представитель местной власти, руководитель сферы, который ведёт приём граждан по телефону.

- Мы предлагаем, чтобы любой желающий рядовой житель стал «дежурным» и проверил состояние городского хозяйства, дав поручения руководителям, - отметила она, выступая перед депутатами с докладом о приоритетах развития города.

О желании стать участником проекта можно сообщить на странице администрации города, на ветке «#ЕстьКонтакт

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погода на Ямале 26 октября: пройдёт небольшой снег
Ноябрьск получил паспорт готовности к зиме
Надымская прокуратура закрыла три жестоких сайта
В Тазовском районе обсудили нововведения зимнего завоза
Сотруднице страховой компании из Нового Уренгоя, укравшей деньги, грозит срок
Лучшим народным дружинником Ямала стала Елена Кудрявцева из Шурышкарского района
Ямал на форуме в Москве делится опытом сохранения языков коренных северян
В Газ-Сале появился Парк Победы
В Тазовском районе стартовал Кубок ЯНАО по северному многоборью
В Ханымее открыли арт-галерею
На Ямале ищут пропавшего 19-летнего парня с татуировкой волка
На Ямале назвали дату закрытия переправы Салехарде-Лабытнанги
В Ноябрьске малыш отравился марганцовкой
Ямальских школьников научили диагностировать инсульт и инфаркт
Tele2 позаботилась о здоровье
Пять оленеводческих хозяйств Ямала получили гранты на развитие
В Ноябрьске сезон капитальных ремонтов завершили в срок
В Салехард поступили четыре новых газомоторных автобуса
На трассе Сургут-Салехард автомобиль сбил насмерть дорожного рабочего
«Паша Техник» из Салехарда получил спецприз первого хакатона на Полярном круге
Дорожники Ноябрьска получили тройку за уборку улиц от снега
Ямальский пожарный во время отпуска вынес из огня пенсионерку