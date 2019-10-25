2019-10-25T16:10:28+03:00
Общество

Ноябрьск получил паспорт готовности к зиме

Документ подписан без замечаний
Анна Полякова
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Ноябрьск получил паспорт готовности к зиме Фото: Администрация НоябрьскаНоябрьск получил паспорт готовности к зиме Фото: Администрация Ноябрьска
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В Ноябрьске комиссия Северо-Уральского Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и отопительному надзору 25 октября подписала акт проверки. Система теплоснабжения прошла скрупулёзную ревизию, сообщили в администрации города вечером в пятницу.

Сообщается, что документ, подтверждающий должный уровень подготовки города к морозам, подписан без замечаний, а это дает надежду, что и нынешняя зима пройдет в Ноябрьске без чрезвычайных происшествий.

К слову, минувшие годы проходили без срывов, и тепло исправно поступало в дома горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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